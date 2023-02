Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Renitente Person, Zeugen gesucht

Rust (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines 42-Jährigen hat am Freitagabend für einen Polizeieinsatz in Rust gesorgt. Mehrere Anrufer meldeten sich gegen 20.45 Uhr beim Polizeinotruf, da der Mann im Bereich Hindenburgstraße Passanten angepöbelt und angeschrien haben soll. Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Lahr konnten den mutmaßlichen Störenfried schließlich völlig entblößt in der Ritterstraße antreffen. Bei der anschließenden Personenkontrolle schlug und spuckte die Person nach den Beamten. Diese blieben glücklicherweise unverletzt. Die weiteren Abklärungen der Ordnungshüter ergaben, dass sich die Aggressionen des 42 Jahre alten Mannes vor Eintreffen der Polizei offenbar gegen zwei Passanten richteten: Einem 58-Jährigen soll der Mann das Handy abgenommen und in der Folge auf einen 41-jährigen Fußgänger geworfen haben. Durch den Wurf wurde der Fußgänger nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt und das Mobiltelefon beschädigt. Laut Zeugenaussagen könnte der mutmaßliche Störer zudem im Bereich Sonnenstraße mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt haben. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 42-Jährige aufgrund seines Ausnahmezustands in eine Spezialklinik gebracht.

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens Rust haben die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise - insbesondere zu den Fahrzeugen in der Sonnenstraße - geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lahr unter der Telefonnummer: 07821 2770 zu melden.

/cpk

