Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Ermittlungen eingeleitet

Oberwolfach (ots)

Eine familiäre Auseinandersetzung fand am Freitagnachmittag ein tragisches Ende. Ersten Aussagen zufolge soll es kurz nach 16 Uhr zu einer gegenseitigen Attacke zwischen zwei Angehörigen gekommen sein. In der Folge wurde ein Mitte 50-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er noch in der Wohnung seinen lebensbedrohlichen Verletzungen erlag. Sein Kontrahent, ein Anfang 50-jähriger Tatverdächtige, wurde nach dem Vorfall durch Beamte des Polizeireviers Haslach vorläufig festgenommen. Die offenen Fragen zu den Hintergründen des Streits, wer für den tätlichen Angriff verantwortlich war und welche Werkzeuge/Waffen von wem eingesetzt wurden, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Aktuell sind Beamte der Kriminaltechnik mit der Spurensuche beschäftigt.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell