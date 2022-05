Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Morbach (ots)

Am 12.05.2022 ereignete sich in Morbach, gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden PKW, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Einmündung B327/B269, der Zufahrt zum sogenannten Morbacher Dreieck. Die drei verletzten Frauen aus dem Morbacher Umland im Alter von 49, 44 und 19 Jahren wurden durch Rettungssanitäter und den Notarzt vor Ort versorgt. Anschließend wurde eine Frau, zwecks weiterer Untersuchungen, in ein Krankenhaus in Trier geflogen. An beiden PKW entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 30.000EUR. Für die Unfallaufnahme musste die B327, für den Zeitraum von ca. 1,5 Stunden teilweise gesperrt werden. Während der etwa 15 minütigen Fahrzeugbergung erfolgte eine Komplettsperrung der B327. In der Folge entstand in diesem Zeitraum eine größere Verkehrsbeeinträchtigung. Durch die Verkehrslenkungsmaßnahmen vor Ort konnten die Behinderungen davor und danach minimiert werden. Im Einsatz befanden sich drei Rettungswagen des DRK, ein Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Bernkastel und die Polizei Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell