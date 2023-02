Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - gefährliche Körperverletzung

Hohberg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln derzeit aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung am Sonntagabend. Gegen 21:45 Uhr sollen zwei Personen in der Freiburger Straße im Bereich des Rathauses in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Hierbei soll ein 33-Jähriger einen am Boden liegenden 15-Jährigen mehrfach getreten haben. Zudem beleidigte er einen der eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen. Die genauen Hintergründe des Disputs sind derzeit noch nicht geklärt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

/mz

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell