FW-D: Automatische Brandmeldeanlage schlug Alarm und verhinderte einen größeren Schaden

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 31. Mai 2023, 17:09 Uhr, Grünstraße, Stadtmitte

Am Mittwochnachmittag brannte es in einem Aufzugschacht eines 9-geschossigen Büro- und Geschäftshauses mit einer starken Verrauchung. Der Brandrauch konnte in Zusammenarbeit mit dem Haustechniker und Hochleistungslüftern der Feuerwehr aus dem Gebäude entfernt werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Die automatische Brandmeldeanlage eines Büro- und Geschäftshauses an der Grünstr. schlug am Mittwochnachmittag in der Leitstelle der Feuerwehr Alarm. Nachdem der Löschzug nur wenige Minuten nach der Alarmierung eintraf, stellte der Einsatzleiter mehrere ausgelöste Rauchmelder fest. Zur Unterstützung der Räumung des Gebäudes entsendete der Einsatzleiter mehrere Trupps und ließ parallel den Bereich der ausgelösten Rauchmelder kontrollieren und eine Brandbekämpfung vorbereiten. Zeitgleich wurden zur Unterstützung weitere Einsatzkräfte angefordert. Bei der näheren Kontrolle des betroffenen Bereiches stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung fest, die sich über drei Geschosse ab dem fünften Obergeschoss verteilte. Als Ursache für die starke Verrauchung konnte eine brennende Verschalung für Bauarbeiten in einem Aufzugschacht ausfindig gemacht und mit einem C-Rohr abgelöscht werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte der Brandrauch in Zusammenarbeit mit dem Haustechniker und Hochleistungslüftern der Feuerwehr aus dem Gebäude entfernt werden. Aufgrund der besonderen Umstände, dass der Brand in einem Aufzugschacht war, gestalteten sich die Nachlösch- und Aufräumarbeiten sehr zeitintensiv. Hierfür mussten Höhenretter gesichert in den Aufzugschacht steigen und das Brandgut aus dem Aufzugschacht entfernen.

Nach knapp vier Stunden fuhren die letzten der rund 68 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück.

