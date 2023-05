Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: FW-D: Brennende Gartenlaube in Oberbilk - keine Personen verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 30.05.2023, 16:45 Uhr, Kaiserslauterner Straße 14,Oberbilk

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einer brennenden Gartenlaube auf der Kaiserslauterner Straße gerufen. Als die Feuerwehrkräfte der zuständigen Wache an der Einsatzstelle eintrafen, stand eine circa 5m x 5m große Gartenlaube bereits in Vollbrand. Auch ein angrenzender Unterstand stand ebenfalls in Vollbrand. Eine unmittelbar davorstehende Mauer wurde durch die Brandentwicklung auch in Mitleidenschaft gezogen. So das der Eingangsbereich zum Grundstück auch brannte. Um die brennende Gartenlaube zu erreichen, mussten die Einsatzkräfte erst den Eingangsbereich ablöschen und anschließend sich den Weg zur Gartenlaube gewaltsam ermöglichen. Dies geschah mit Hilfe eines C-Rohres und Brechwerkzeug,die von einem Atemschutztrupp vorgenommen wurden. Nachdem der Weg zur Gartenlaube frei war, konnte die brennende Gartenlaube mit einem weiteren C-Rohr von einem weiteren Atemschutztrupp gelöscht werden. Parallel dazu ließ der Einsatzleiter benachbarte Gartenlauben auf eine mögliche Verrauchung kontrollieren. Ein Übergreifen auf die benachbarte Bahnstrecke konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Nach circa 60 Minuten konnte der Einsatzleiter "Feuer unter Kontrolle . Nachlöscharbeiten" melden. und die 24 Einsatzkräfte der Feuerwache Werstener Feld, sowie des städtischen Rettungsdienstes konnten nach weiteren 40 Minuten zu ihren Wachen zurückkehren.

Zur Brandursachenermittlung wurde vom Einsatzleiter die Kriminalpolizei angefordert.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell