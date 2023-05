Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussbilanz Japan-Tag 2023 - Feuerwehr und Rettungsdienst waren gut aufgestellt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 14. Mai 2023, 7 Uhr, Stadtgebiet / Altstadt

Bei sonnigem, zwischendurch regnerischen, aber angenehmen Temperaturen feierte mehrere Tausende Menschen den Japan-Tag in Düsseldorf. Über den ganzen Tag verteilt feierten die Besucher das Fest im Bereich des Rheinufers mit dem Feuerwerk am Abend. Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren plante die Feuerwehr Düsseldorf eine umfangreiche Anzahl an Einsatzkräften, um Besuchern jederzeit schnelle Hilfe zukommen zu lassen. Dabei unterstützte nicht nur die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr tatkräftig, sondern auch die Düsseldorfer Hilfsorganisationen und Partner im Rettungsdienst. Rund 120 Mitarbeitende von Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschem Roten Kreuz, Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, Falck, Johanniter-Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst waren in den verschiedenen Bereichen im Rettungsdienst, der Wasserrettung und des Sanitätsdienstes im Einsatz. In den sieben Erste-Hilfe-Bereichen rund um das Rheinufer und der Altstadt betreuten und behandelten die Einsatzkräfte bis in den frühen Morgen 256 (2022: 227) Menschen. Davon mussten zur weiteren medizinischen Behandlung 43 Patient (2022: 25) in ein Krankenhaus transportiert werden. Im gesamten Berichtszeitraum versorgten die Einsatzkräfte 10 (2022: 1) Menschen aufgrund von zu viel Alkoholkonsum. Um dem erhöhten Einsatzaufkommen gerecht zu werden, hatte die Feuerwehr Düsseldorf zusätzliches Personal in Dienst genommen. Die Leitstelle war mit zusätzlichen Mitarbeitenden für das erhöhte Anrufaufkommen gut gerüstet. Dazu befanden sich weitere Rettungswagen, Krankenwagen und Notärzte im Einsatz. Zusätzlich wurde eine Rettungswache im Bereich der Altstadt für den Zeitraum der Veranstaltung installiert, um auch dort die schnelle medizinische Hilfe zu gewährleisten. Im gesamten Stadtgebiet rückten von Samstagmorgen 7 Uhr bis Sonntagmorgen 7 Uhr, die Rettungsdiensteinheiten zu 258 Notfalleinsätzen (2022: 301) und 97 Krankentransporten (2022: 103) aus, in 60 Fällen (2022: 48) unterstützte zusätzlich noch der Notarzt die medizinische Versorgung. Die Einheiten der Feuerwehr rückten im gleichen Zeitraum zu 9 (2022: 16) Feuermeldungen und 25 (2022: 41) technischen Hilfeleistungen aus. Insgesamt verzeichnete der Einsatzleitrechner der Leitstelle binnen 24 Stunden 449 (2022: 534) Einsätze für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungs- und Sanitätsdienst. Zum Abschluss der Veranstaltung stand wie üblich das große Feuerwerk auf dem Plan. Um für die zahlreichen Besucher am Land und ebenfalls für die auf dem Rheinstrom liegenden Schiffe eine schnelle Hilfe für den Zeitraum auf dem Wasser zu gewährleisten, setzten die Einsatzplaner der Feuerwehr vier Rettungsboote der Feuerwehr und Hilfsorganisationen ein.

