FW-D: Arbeitsunfall auf einer Baustelle - Feuerwehr rettet 2 verletzte Bauarbeiter

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Samstag, 13. Mai 2023, 09.48 Uhr, Ahrensplatz, Lichtenbroich

Am Samstagvormittag rückte die Feuerwehr zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle am Ahrensplatz aus. Zwei Bauarbeiter waren im Treppenraum eines Rohbaus abgestürzt und benötigten medizinische Hilfe. Durch den Einsatz einer Drehleiter und den Höhenrettern konnten beide schnell gerettet werden und wurden schwerverletzt an den Rettungsdienst übergeben und in Krankenhäuser transportiert.

Am Samstagvormittag meldete ein Anrufer über die Notrufnummer 112 einen Unfall auf einer Baustelle in einem Bürokomplex am Ahrensplatz. Zwei Arbeiter seien bei Bauarbeiten aus circa sieben Metern Höhe abgestürzt und hatten sich verletzt. Sofort alarmierte der Leitstellendisponent Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zu der gemeldeten Adresse. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Düsseldorf waren innerhalb weniger Minuten vor Ort und fanden die beiden Patienten (52 und 54 Jahre) in einem Treppenraum eines Rohbaus vor. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Notärzte wurden die Bauarbeiter schonend über die Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss gerettet. Die Höhenretter der Feuerwehr Düsseldorf unterstützen die Rettungsarbeiten. Ein Bauarbeiter erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die beiden Betroffenen wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus transportiert.

Nach circa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

