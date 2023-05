Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei maskierte Täter überfallen 19-Jährigen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Drei maskierte und schwarz gekleidete Männer mit südländischem Akzent verfolgten Donnerstagnacht (8. Mai 2023) einen 19-Jährigen, nachdem dieser gegen 23:30 Uhr die Straßenbahn an der Haltestelle Neukirchener Straße verlassen hatte. Als die Maskierten dem 19-Jährigen auf die Schulter tippten, versuchte er zu flüchten. Noch auf der Neukirchener Straße holten ihn seine drei Verfolger ein, schlugen ihm ins Gesicht und verletzten ihn dadurch leicht. Unter Vorhalten eines grünen ausgeklappten Taschenmessers entwendeten ihm die Täter sein Bargeld, Zigaretten und ein Cappie. Die circa 1,80 Meter großen Täter flüchteten anschließend in Richtung der Fußgängerbrücke, die über den Charlottering zur Breslauer Straße führt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de. (110)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell