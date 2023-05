Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Aufmerksame Polizistin erkennt Tatverdächtige nach versuchtem Betrug

Krefeld (ots)

Am Sonntag (7. Mai 2023) gegen 14 Uhr betraten zwei Männer (31,32) eine Tankstelle am Oranierring. Sie nahmen diverse Produkte aus den Regalen und fragten den Mitarbeiter noch nach Zigarettenschachteln. Beim Bezahlvorgang hielt einer der beiden eine EC-Karte vor das Lesegerät und wurde aufgefordert, die PIN-Nummer einzugeben. Da keiner der beiden die gültige PIN eingeben konnte und der Mitarbeiter einen weiblichen Namen auf der EC-Karte las, behielt er die Karte und die Männer verließen daraufhin ohne Ware die Tankstelle. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei. Die Beamten schauten sich vor Ort die Videoüberwachung an und fahndeten nach den Tatverdächtigen im Nahbereich - jedoch konnten sie die beiden nicht mehr antreffen. Als die Polizisten zu einem weiteren Einsatz am Westwall gerufen wurden, erkannte eine Beamtin auf einmal zweifelsfrei den 31-Jährigen und den 32-Jährigen aus dem vorherigen Einsatz auf der Straße. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren. (108)

