POL-KR: Zehnjähriger bei Unfallflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (8. Mai 2023) fuhr ein Zehnjähriger gegen 7 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Langen Dyk zur Schule. Als er am Hökendyk nach links abbiegen wollte, verkehrsbedingt aber zum Stehen kam, fuhr ihm eine Autofahrerin auf, sodass er zur Seite kippte und zu Boden stürzte. Die Frau stieg aus und fragte nach seinem Wohlergehen. Nachdem er entgegnete, dass es ihm gut ginge, fuhr die Frau weiter.

Später stellte sich heraus, dass der junge Radfahrer doch eine leichte Verletzung davon getragen hatte und sein Fahrrad leicht beschädigt wurde. Er suchte mit seiner Mutter eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

Die Polizei Krefeld sucht daher nach der Autofahrerin oder weiteren Zeugen, um die Umstände des Verkehrsunfalls vollständig aufklären zu können. Sie können sich gerne unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de melden.

Immer wieder stellt die Polizei fest, dass sich Verkehrsteilnehmende nach Unfällen mit Kindern auf deren Aussagen oder Einschätzungen verlassen und nicht die Polizei hinzuziehen. Ein Kind kann in der Regel in solch einer Ausnahmesituation weder adäquate Entscheidungen treffen, noch mögliche Verletzungen einschätzen. Bitte rufen Sie in solchen Fällen immer die Polizei. (109)

