FW-D: Feuermeldung in einem leerstehenden Gebäude - aufwendige Nachlöscharbeiten, keine Verletzten

Samstag, 29. April 2023, 22.35 Uhr, Vogelsanger Weg, Mörsenbroich

Ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Mörsenbroich forderte den Einsatz der Feuerwehr am Samstagabend. Im Gebäude befanden sich keine Personen, die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwendig.

Um 22.35 Uhr meldeten Anrufer auf dem Vogelsanger Weg ein Feuer mit sichtbaren Flammen an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf. Da Personen im Gebäude vermutet wurden, entsandt die Leitstelle der Feuerwehr umgehend mehrere Löschzüge sowie den Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse, an der die ersten Kräfte bereits vier Minuten nach Alarmierung eintrafen. Bereits auf der Anfahrt informierte die Leitstelle die anfahrenden Einsatzkräfte, dass es mehrere Anrufe zu der Meldung gebe und die Flammen bereits deutlich sichtbar seien. Als die ersten Einsatzkräfte in die Straße einbogen, stellte sich die Lage so dar, dass nicht abschließend zu klären war, ob sich noch Personen im Gebäude aufhielten und das Feuer in einem garagenähnlichen Anbau zu lokalisieren sei. Umgehend entsandte der Einsatzleiter mehrere Trupps unter Atemschutz, um das Gebäude zu kontrollieren und den Brand mit mehreren Löschrohren zu bekämpfen. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden, es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Nachdem das Feuer gelöscht war, waren umfangreiche Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen erforderlich, bevor die letzten der circa 34 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Düsseldorf sowie des Rettungsdienstes nach zwei Stunden wieder an ihre Standorte zurückkehren konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

