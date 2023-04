Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Sondershäuser Straße in Nordhausen. Vom Inhalt des Automaten, sowie dem Bargeld, fehlt derzeit jede Spur. Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

