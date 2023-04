Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffitisprüher erwischt

Mühlhausen (ots)

Aufmerksame Zeugen wurden gestern Abend Graffitisprühern in Mühlhausen zum Verhängnis. Gegen 22.30 Uhr bemerkte ein Zeuge eine Personengruppe in der Ratsstraße. Diese hatte unter anderem das Rathaus mit einem frischen Schriftzug beschmiert. Polizeibeamten gelang es, im Rahmen der Fahndung, die Gruppe zu stellen und einer Kontrolle zu unterziehen. Hier mussten den jungen Leuten zwischen 15 und 18 Jahren dann nicht nur die Graffitischmierereien vorgeworfen werden. Ein gestohlenes Fahrrad, ein verbotenes Messer und eine Anzeige wegen Beleidigung führten am Ende zu reichlich Schreibarbeit für die Beamten.

