BPOL-TR: Auslieferung - Tunesier muss 40 Tage in Haft

Koblenz (ots) - Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am Hauptbahnhof Koblenz nahm die Bundespolizei am Freitag und Samstag drei Personen fest. Am Freitagmorgen einen 30-jährigen Deutschen, der wegen fahrlässiger Körperverletzung noch eine zweitägige Haftstrafe abzusitzen hat. Abends erfolgte die Festnahme einer 53-Jährigen. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung lag gegen sie ein ...

