LPI-NDH: Fahndung Person - Widerruf der Fahndung

Mühlhausen (ots) - Ein Möbelgeschäft in Mühlhausen war das Ziel unbekannter Diebe am gestrigen Tag. Gegen 13.30 Uhr verschaffte man sich über einen Bauzaun Zutritt zum Außenbereich des Marktes in der Wendewehrstraße. Gestohlen wurden unter anderem zwei Auflagenboxen und ein Hängesessel. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zeugenhinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen entgegen. ...

