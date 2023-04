LPI-NDH: Einbruch in Möbelgeschäft

Großengottern (ots) - Im Rahmen einer koordinierten Fahndung konnte die Polizei in den heutigen Morgenstunden zwei Einbrecher in Großengottern ermitteln und vorläufig festnehmen. Zeugen bemerkten in der Nacht wie sich zwei Personen an einer Apotheke in der Marktstraße, zu schaffen machten. Hier hatten es die Täter augenscheinlich auf die Geschäftskassen abgesehen. Durch die zügig eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei dann zwei Männer, im Alter von ...

