Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. An grauen Skoda Karoq vorbeigefahren und diesen beschädigt

Warendorf (ots)

Zwischen Montag, 21.11.2022, 18.00 Uhr und Dienstag, 22.11.2022, 8.00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Stromberger Straße in Beckum. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug an einem grauen Skoda Karoq vorbei und beschädigte diesen an der hinteren linken Seite. Der Pkw stand zur Unfallzeit am rechten Fahrbahnrand in Richtung Stromberg. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

