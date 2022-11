Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 22.11.2022 ereignete sich gegen 9.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Kreuzung Bergstraße/Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen. Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bergstraße in Richtung Lindweg. Als sie die Kreuzung bei grün zeigender Ampel querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 79-jährigen Ahleners. Dieser befuhr den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Beckumer Straße. Bei dem Unfall wurden die Ahlenerin sowie der Senior leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Personen in ein Krankenhaus. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der Kreuzungsbereich Bergstraße/Konrad-Adenauer-Ring war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

