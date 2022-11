Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Flüchtige Unfallverursacherin war mit blauem Ford Fiesta unterwegs

Warendorf (ots)

Am Montag, 21.11.2022, 15.40 Uhr stellte eine Autobesitzerin einen Schaden an ihrem Pkw fest, den sie auf dem Düdingsweg in Oelde abgestellt hatte. Der schwarze Opel Astra stand vor dem Eingang des Friedhofs, den die Frau kurz besucht hatte. Die flüchtige Unfallverursacherin war mit ihrem blauen Ford Fiesta gegen den Opel gefahren und beschädigte diesen an der Fahrerseite. Möglicherweise könnte das Kennzeichen des Fiestas die Buchstabenkombination WAF-QM haben. Wer kann Angaben zu der Flüchtigen und dem Ford Fiesta machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

