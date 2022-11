Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, Raub in Tankstelle

Warendorf (ots)

Am Montag, 21.11.2022, gegen 21:30 Uhr, betrat ein unbekannter Täter eine Tankstelle an der Warendorfer Straße in Oelde. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die 55-jährige Angestellte allein im Verkaufsraum auf. Der maskierte und mit einem Messer bewaffnete Täter ging zielstrebig hinter den Verkaufstresen und entnahm unter Vorhalt des Messers der geöffneten Kassenschublade das Papiergeld. Dabei handelte es sich um einen niedrigen dreistelligen Betrag. Bevor der Räuber die Tankstelle wieder verließ, steckte er sich noch eine Schachtel Zigaretten ein. Danach lief er in östliche Richtung weg. Die Angestellte schätzt das Alter des Mannes auf etwa 18 Jahre und seine Körpergröße auf 170cm. Er hat eine schlanke Statur und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Winterjacke und einer schwarzen Trainingshose mit drei weißen Streifen bekleidet. Dazu trug er helle Sportschuhe. Seine Maskierung bestand aus einem schwarzen Schal und einer schwarzen Wollmütze. Bei der Tatwaffe dürfte es sich um ein Küchenmesser, ähnlich einem Steakmesser gehandelt haben. Die Beute verstaute der Mann in einer weißen Plastiktüte mit aufgedruckten großen Buchstaben. Während der Tat sprach der Mann nur einen Satz in Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die vor oder nach der Tat eine verdächtige Person in Tatortnähe gesehen haben oder sonstige Hinweise auf den Täter geben können. Erreichbar ist die Polizei in Oelde telefonisch unter 02522-9150 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

