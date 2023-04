LPI-NDH: Drei Verletzte nach Vorfahrtsfehler

Bad Langensalza (ots) - Den Diebstahl von zwei Pkw- Katalysatoren stellte ein 51-jähriger Mann gestern Nachmittag auf seinem Werkstattgelände in Bad Langensalza fest. Unbekannte Täter hatten die Katalysatoren von zwei Pkw abgebaut und gestohlen. Der Schaden lag hierbei im dreistelligen Bereich. Durch die Polizei konnten am Tatort diverse Spuren gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet werden. Rückfragen bitte an: ...

