Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in einem Gewerbetrieb - Arbeitsintensive Löscharbeiten für die Feuerwehr - keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Durch bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Papierfabrik zu einem Entstehungsbrand in der Isolierung einer Turbine. Mitarbeitende des Betriebes und durch den schnellen Einsatz der Feuerwehreinsatzkräfte konnte das Feuer schnell lokalisiert und bekämpft werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr zeitaufwändig. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Am Freitagmittag alarmierten Mitarbeitende eines Gewerbebetriebs in Bilk, die Feuerwehr Düsseldorf. Hier kam es zu einem Entstehungsbrand in einer Turbine. Aufgrund der Meldung wurden mehrere Löscheinheiten zur Einsatzadresse alarmiert. Der Entstehungsbrand im Bereich der Isolierung einer Gasturbine sorgte für eine Rauchentwicklung. Erste Löschversuche durch betriebseigene Löschmittel waren nicht von Erfolg, sodass die Feuerwehr zur Unterstützung anrückte. Fünf Angestellten des Betriebes verhielten sich vorbildlich und hatten beim Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude schon verlassen sowie die Einsatzkräfte in das Objekt und den Schadensort eingewiesen. Schnell konnte der Brand lokalisiert und mit den Löscharbeiten begonnen werden. Hierzu mussten mit mehreren Trupps in mehreren Etagen die Isolierung einer Gasturbine entfernt werden und das Brandgut zum Ablöschen ins Freie gebracht werden. Nach circa 90 Minuten konnte die Einsatzstelle dem Schichtleiter des Betriebes übergeben werden und die 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kehrten zu ihren Standorten zurück. Es kamen keine Menschen bei dem Einsatz zu schaden. Eine Mitarbeiterin des städtischen Umweltamtes begleitet die Löschmaßnahmen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell