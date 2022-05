Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Erfolgreiche Aktionstage zur Bekämpfung mobiler Kriminalität

Stuttgart (ots)

Im Fokus standen insbesondere europaweit agierende Tätergruppierungen. Zwischen dem 17. und 19 Mai führten 15 EU-Staaten und Albanien unter dem Namen Trivium koordinierte Aktionstage durch. Initiator ist die EU-Kommission. Die Niederlande übernahm die Gesamtkoordination, Europol unterstütze hierbei. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernahm in Deutschland eine maßgebliche Rolle bei der Koordination. Ein Hauptaugenmerk bei Trivium lag auf den Deliktsbereichen Eigentumskriminalität, Rauschgift, Urkundenfälschung, Menschen- und Waffenhandel, illegale Beschäftigung und Schleusung. Allein in Deutschland kontrollierten die Kräfte rund 14.000 Personen, über 8.800 Fahrzeuge und verhafteten 198 Personen. Ferner stellten sie 43 Fahrzeuge, Diebesgut, illegale Substanzen und große Summen Bargeld sicher. So konnten beispielweise zwei Tatverdächtige festgenommen werden, die mit einem gestohlenen Fahrzeug auf dem Weg nach Polen waren. In Baden-Württemberg kontrollierte die Polizei 1.377 Personen und 539 Fahrzeuge und nahm 17 Personen fest.

Deutschland beteiligt sich seit dem Jahr 2018 an den Trivium-Aktionstagen. In diesem Jahr nahmen die Bundespolizei, der Zoll und Polizeidienststellen aus sieben Bundesländern teil. Neben Baden-Württemberg waren auch Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen mit von der Partie. Die diesjährigen Erfolge belegen, dass die europäische Zusammenarbeit der Polizeibehörden hervorragend funktioniert.

Hintergrundinformationen

Trivium Action Day 2022

Teilnehmende EU-Mitgliedstaaten waren Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Litauen, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien und Zypern sowie der Nicht-EU-Staat Albanien.

EUROPOL

Mit Sitz in Den Haag (Niederlande) unterstützt Europol die 26 EU-Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Terrorismus, Cyberkriminalität und anderen schweren und organisierten Formen der Kriminalität. Europol arbeitet auch mit vielen Nicht-EU-Partnerstaaten und internationalen Organisationen zusammen. Von verschiedenen Bedrohungsanalysen bis hin zu nachrichtendienstlichen und operativen Tätigkeiten verfügt Europol über die Instrumente und Ressourcen, die es benötigt, um seinen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit in Europa zu leisten.

EMPACT

Der Trivium Action Day findet im Rahmen der EMPACT-Sicherheitsinitiative der EU-Kommission statt. Im Jahr 2010 richtete die Europäische Union einen vierjährigen Politikzyklus ein, um eine größere Kontinuität bei der Bekämpfung der schweren internationalen und organisierten Kriminalität zu gewährleisten. Im Jahr 2021 beschloss der Rat der EU, den politischen Zyklus der EU für den Zeitraum von 2022 bis 2025 fortzusetzen. Die organisierte Eigentumskriminalität ist eine der Prioritäten, für welche in Deutschland das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Federführung innehat.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell