Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Wickrath: 53-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Kinkelbach/ Heinrich-Korsten-Straße/ Dahler Weg/ Beckrather Straße in Wickrath ist es am Dienstag, 30. Mai, gegen 7.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer gekommen. Der 53-Jährige Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Eine 57-jährige Autofahrerin überquerte aus Fahrtrichtung Kinkelbach kommend die Kreuzung in den Dahler Weg. Ein von links herannahender 53-jähriger Fahrradfahrer überquerte den Dahler Weg über den Geh- und Radweg. Dort kam es zur Kollision, so dass der 53-Jährige mit seinem Rad gegen die hintere linke Seite des Autos prallte und stürzte.

Ein Rettungswagenteam brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. (cr)

