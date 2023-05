POL-MG: Zeugen gesucht: Unfall an Friedrich-Ebert-Straße

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 30. Mai, sind im Mönchengladbacher Stadtgebiet zwei Autos gestohlen worden. Ein 59-Jähriger hatte seinen schwarzen Mercedes ML 280 CDI gegen 14.45 Uhr in einer Parkbucht an der Sandradstraße verschlossen geparkt. Als er um 15.14 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkehrte, war es nicht mehr aufzufinden. Gegen 17.30 Uhr hatte ein 62-Jähriger seinen roten Porsche 911 Targa auf einer ...

