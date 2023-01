Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Unfall am Fußgängerüberweg- eine Leichtverletzte

Dornhan (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, ist es auf dem Wagnerplatz zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt worden ist. Eine 78-jährige Fahrerin eines Opel Astra war auf der Rottweiler Straße in Richtung Wagnerplatz unterwegs. Am dortigen Fußgängerüberweg prallte die Autofahrerin mit einer 71 Jahre alten Fußgängerin zusammen, die die Straße aus Richtung Mühlweg kommend dort überquerte. Durch den Zusammenstoß fiel die Fußgängerin auf den Boden und verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Opel entstand kein Schaden.

