Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autos stoßen frontal zusammen

Zwei Personen verletzt (10.01.2023)

Vöhrenbach (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Villingen-Herzogenweiler und Vöhrenbach. Ein 52-jähriger Opel Astra-Fahrer fuhr in Richtung Vöhrenbach und geriet in einer Rechtskurve ins Schleudern. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Opel Zafira eines 59-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu und kam in eine Unfallklinik. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos kam mit leichteren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide total beschädigten Autos holte ein Abschleppdienst ab. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell