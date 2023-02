Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fenster und verglaste Eingangstür beschädigt - Zeugen gesucht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag zwischen 7:30 und 15:30 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter zwei Fensterscheiben sowie eine Eingangstür mit Glaseinsatz an einem Firmengebäude in der Industriestraße. Mit welchem Gegenstand die Scheiben beschädigt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt im hohen, dreistelligen Bereich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

