Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffällige Fahrweise führt zu Kontrolle, mehrere Straftaten aufgedeckt

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ein Mercedes in der Neckarauer Straße auf. Dieser fuhr mit unzureichender Beleuchtung und auffällig langsam durch die Straße. Nachdem der Fahrzeugführer den PKW abgewürgt und neu gestartet hatte, sollte er von den Einsatzkräften kontrolliert werden. Als der Mann das Polizeifahrzeug mit der Anhalteaufforderung erkannte, versuchte er mit dem Mercedes in Richtung Speyerer Straße zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung gab der Mann seine Flucht auf und stoppte das Fahrzeug. Der 17-jährige Fahrer ließ sich widerstandslos festnehmen und beichtete den Beamten schließlich, dass er den Schlüssel für das Auto zuvor einem Bekannten heimlich entwendet hatte. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht nur mit 0,7 Promille alkoholisiert war, sondern auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen dürfte. Ihm wurde daher auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Danach wurde der Jugendliche von seinen Eltern abgeholt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinflusses, Verdacht des Drogenbesitzes und der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges ermittelt. Die nächtliche Ausfahrt dürfte darüber hinaus Konsequenzen führerscheinrechtlicher Art nach sich ziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell