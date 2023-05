Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (10.05.), gegen 1:50 Uhr, meldeten Zeugen einen weißen und einen dunklen PKW auf dem Gelände einer Tankstelle an der Engelbertstraße. Es sollen sich mehrere Personen in dem Bereich aufgehalten haben und dann mit den Fahrzeugen in Richtung Rheydter Straße geflüchtet sein.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten Einbruchsspuren an der Eingangstür und eine ausgelöste Vernebelungsanlage fest. Der Kassenbereich war nach ersten Erkenntnissen durch die Tatverdächtigen aufgebrochen worden, ein Tresor augenscheinlich entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell