POL-NE: Die Polizei fragt: Wem gehört dieses Fahrrad?

Neuss (ots) - Am Montag (08.05.) hatten zwei unbekannte Frauen an der Furtherhofstraße in Neuss vor, in eine Wohnung einzubrechen. Sie versuchten durch Hebeln die Wohnungstür zu öffnen. Als sie, gegen 11:00 Uhr, bei ihrem Vorhaben von einem Zeugen gestört wurden, flüchteten sie mit einem grauen Pkw der Marke Citroen in Fahrtrichtung Römerstraße. Die beiden ...

mehr