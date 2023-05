POL-NE: Mutmaßliche Einbrecherinnen von Zeugen gestört

Meerbusch / Neuss (ots) - Am Montag (08.05.), gegen 18:15 Uhr, war eine Meerbuscherin in einem Supermarkt an der Düsseldorfer Straße in Büderich einkaufen. An der Kasse wollte sie bezahlen, als sie das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkte. Ebenfalls am Montag bezahlte eine Neusserin, gegen 14:00 Uhr, ihre Einkäufe in einem Discounter an der Niederwallstraße in Neuss und verstaute ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche. Sie ...

mehr