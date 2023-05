Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere PKW-Aufbrüche im Rhein-Kreis Neuss - Ein Auto ist kein Safe!

Neuss, Meerbusch, Korschenbroich, Kaarst (ots)

Mehrere Fahrzeuge gerieten in den letzten Tagen ins Visier von Kriminellen.

Am Donnerstag (04.05.), gegen 20 Uhr, stellte ein 31-Jähriger seinen Kastenwagen an der Hölderinstraße ab und musste bei seiner Rückkehr am Freitag (05.05.), gegen 7 Uhr, feststellen, dass man das Fahrzeug gewaltsam geöffnet und Werkzeuge daraus entwendet hatte. In Meerbusch reichte Langfingern am Freitag (05.05.) ein Zeitfenster von etwa 5 Minuten, um das Fenster auf der Beifahrerseite eines Golfs einzuschlagen und aus dem Inneren eine Handtasche zu entwenden. Der PKW war gegen 16:20 Uhr auf einem Parkplatz am Brühler Weg abgestellt und nur kurzzeitig verlassen worden. In Korschenbroich fand ein 48-Jähriger seinen Wagen, den er am Freitag gegen 20:30 Uhr an der Borrenstraße abgestellt hatte, am darauffolgenden Morgen (06.05.), gegen 6:50 Uhr, aufgebrochen vor. Die hintere linke Seitenscheibe des Fahrzeugs war eingeschlagen worden und das Wageninnere nach möglicher Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Tatverdächtigen Elektronikgeräte. Ebenfalls in Korschenbroich, aber bereits am Freitagmittag in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 14 Uhr, machten sich Unbekannte an einem Auto zu schaffen, das an der Straße "Rittergut Birkhof" geparkt war. Ersten Ermittlungen zufolge wurden aus dem Inneren eine Geldbörse sowie Schlüssel gestohlen. In Kaarst parkte am Sonntag (07.05.) eine 51-Jährige ihren Wagen zwischen 13 Uhr und 14 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "Am Kaarster See". Bei ihrer Rückkehr stellte sie eine eingeschlagene Fensterscheibe sowie den Verlust ihrer Handtasche fest, die sich im Inneren des Wagens befunden hatte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und in einem der Fälle gegebenenfalls einen Hinweis geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell