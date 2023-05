POL-NE: Portemonnaie während des Einkaufs entwendet

Neuss (ots) - Das Wochenende (04.05. bis 08.05.) schienen Diebe genutzt zu haben, um in Kindertagesstätten und in eine Schule in den Stadtteilen Reuschenberg, Selikum und Gnadental in Neuss einzusteigen. So hebelten Einbrecher eine Außentür an einem Kindergarten an dem Abteiweg in Neuss-Gnadental auf und gelangten so ins Innere. Die Täter entkamen mit Bargeld und zwei Laptops. Die Tatzeit konnte von Donnerstag ...

