Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach Messerangriff in Unterbringungseinrichtung

Meerbusch (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei.

Am Montag (08.05.) kam es gegen 02:00 Uhr in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Straße Am Heidbergdamm in Meerbusch Lank-Latum zu einem Messerangriff. Ein 29-Jähriger verletzte dabei nach ersten Erkenntnissen das ebenfalls 29-jährige Opfer. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige aus der Einrichtung. Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung, auch unter Hinzuziehung eines Hubschraubers, nach dem Flüchtigen ein, die bislang erfolglos verlief.

Der Verletzte wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Eine Mordkommission unter Leitung des PP Düsseldorf hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

