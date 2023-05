POL-NE: Einbruch in Wohnung - 30 Minuten Abwesenheit sind für Täter ausreichend

Neuss (ots) - In Reuschenberg und in Holzheim hatten Unbekannte es auf Gegenstände in abgestellten Fahrzeugen abgesehen. In Reuschenberg an der Lupinenstraße geriet ein PKW in der Zeit zwischen Mittwoch (03.05.), etwa 19:20 Uhr, und Donnerstag (04.05.), etwa 8:10 Uhr, ins Visier mutmaßlicher Diebe. Aus dem ...

