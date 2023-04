Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruchsversuche in Geschäfte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 11.04.2023, haben Unbekannte versucht, in zwei Geschäfte in der Hauptstraße von WT-Tiengen einzubrechen. Mit einem unbekannten Gegenstand hatten der oder die Einbrecher zunächst gegen das Schaufenster eines Uhren- und Schmuckgeschäftes in der Nähe des Marktplatzes geschlagen. Dieses hielt jedoch stand und wurde auch kaum in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 01:30 Uhr waren dumpfe Schläge wahrgenommen worden, die möglicherweise mit dem Einbruchsversuch in Verbindung stehen. Auch ein dunkles Auto war zu dieser Zeit aufgefallen. Gegen 02:00 Uhr wurde die Schaufensterscheibe eines zweiten Geschäftes in der "oberen" Hauptstraße zerstört. In das Geschäft eingedrungen ist allerdings niemand, womöglich hielt der durch die splitternde Scheibe verursachte Geräuschpegel die Täterschaft vor der weiteren Tatbegehung ab. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, insbesondere zu aufgefallenen Personen und Fahrzeugen.

