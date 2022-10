POL-PPTR: Angriff auf Kellner am Stockplatz

Langsur (ots) - Am Abend des 19. Oktober 2022 kam es gegen 22 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Langsur. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die entstandene Schadenshöhe kann derzeit nicht genau beziffert werden. Zudem ist die Brandursache ist bis auf Weiteres unklar. Das Haus ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Trier hat die polizeilichen Ermittlungen ...

