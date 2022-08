Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht und Verkehrsgefährdung auf der L487

Glashütte (ots)

Am Samstag, gegen 20:00 Uhr, befährt ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer die L487 aus Glashütte kommend in Richtung Fischbach. In einer Rechtskurve kommt ihm ein Motorradfahrer in extremer Schräglage entgegen, so dass sich dessen Oberkörper schon auf der Seite des Leichtkraftrades befand. Der junge Mann erschreckt sich und bremst, wodurch er die Kontrolle über das Leichtkraftrad verliert und in die Leitplanke fährt. Hierbei kommt es zum Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro am Krad und er zieht sich leichte Verletzungen zu. Nähere Angaben zu dem entgegengekommenen Motorradfahrer liegen nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

