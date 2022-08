Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: gestürzter Radfahrer

Waldfischbach (ots)

Am Sonntagmittag befuhr ein Radfahrer mit seinem Pedelec den Waldweg parallel zur K 32 in Richtung Waldfischbach. In einer Rechtskurve kam er zu Fall und verletzte sich am Kopf- Brust- und Lendenwirbelbereich. Er musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Es bestand keine Lebensgefahr. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell