POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt verhindert

Johanniskreuz (ots) - Am späten Samstagnachmittag verlor ein Motorradfahrer, der auf der B 48 in Fahrtrichtung Leimen mit einer Sozia unterwegs war, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt, während seine Sozia unverletzt blieb. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen werden. Zwecks Unfallaufnahme und Landung des ...

