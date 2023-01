POL-MA: Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B 45 und Vollsperrung, Frontalzusammenstoß - Sperrung aufgehoben PM Nr. 2

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einen Auffahrunfall auf der B 45 in Richtung Meckesheim wurde eine Person leicht verletzt. Der Verkehr in Richtung Meckesheim wurde auf Höhe der B 292 abgeleitet. Die Sperrung der B 45 in Höhe Sinsheim wurde aufgehoben. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim ...

