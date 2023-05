Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind überall am Werk

Meerbusch / Neuss (ots)

Am Montag (08.05.), gegen 18:15 Uhr, war eine Meerbuscherin in einem Supermarkt an der Düsseldorfer Straße in Büderich einkaufen. An der Kasse wollte sie bezahlen, als sie das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkte.

Ebenfalls am Montag bezahlte eine Neusserin, gegen 14:00 Uhr, ihre Einkäufe in einem Discounter an der Niederwallstraße in Neuss und verstaute ihr Portemonnaie in ihrer Handtasche. Sie nahm an der Haltestelle "Am Niedertor" den Bus in Richtung Uedesheim. Dort bemerkte sie, um circa 14:15 Uhr, dass ihre Tasche geöffnet sei und die Geldbörse fehlte.

Eine 59-jährige Neusserin hielt sich am Montag, gegen 17:45 Uhr, an der Augustinusstraße in Neuss auf, als ein unbekannter Mann in ihre Handtasche griff und daraus Tabletten entwendet. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: er sei circa 175 Zentimeter groß, ungefähr 25 Jahre alt, habe eine schmale Statur sowie schwarze Haare und soll helle Bekleidung sowie eine weiße Capy getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 21 und 23 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Sie nutzen jede Gelegenheit und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell