POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Allgemeine Verkehrskontrollen

Iffezheim (ots) - Am Mittwoch gegen 4:50 Uhr wurde ein Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus in der Orsinistraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife stand der Dachstuhl sowie die Garage des Wohnhauses in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehren Iffezheim, Hügelsheim und Rastatt konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Alle Bewohner konnten das Gebäude verlassen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mann leicht verletzt. Der ...

