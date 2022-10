Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim, B3 - Ampelanlage touchiert

Ötigheim (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstag auf der B3 zu einem Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro geführt. Gegen 11:20 Uhr war eine Toyota-Fahrerin von Rastatt in Richtung Malsch unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung B3/K3717 wollte die Frau nach rechts auf die Kreisstraße abbiegen. Hierbei kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine Lichtzeichenanlage einer dortigen Querungshilfe. Glücklicherweise wurde die 28-Jährige nicht verletzt. Der Abbiegestreifen musste kurzzeitig bis zur Räumung der Unfallstelle in Richtung Muggensturm gesperrt werden. Das Fahrzeug kam an den Abschlepphaken.

/ph

