FW-D: Rohrbruch in einem Hotel führte zu einem erheblichen Wasserschaden in mehreren Etagen.

Samstag, 1. Juli 2023, 07.30 Uhr, Georg-Glock-Straße, Golzheim

Durch einen Rohrbruch in einem Hotel in Golzheim mussten 230 Personen evakuiert und betreut werden. Eine Person wurde verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Das austretende heiße Wasser wurde mit Hilfe von Wassersaugern über mehrere Etagen durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgenommen. Ein Teil des Hotels ist zurzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr wurde am 01. Juli. 2023 um 07.30 Uhr in die Georg-Glock-Straße in Golzheim zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Hotel alarmiert. Schnell stellte sich heraus, dass Wasserdampf in der 6. Etage des Hotels die Rauchwarnmelder ausgelöst hatten. Ein Heizungsrohr ist geplatzt und das in großen Mengen austretende heiße Wasser verteilte sich schnell über mehrere Etagen. Der Einsatzleiter hat umgehend weitere Einsatzkräfte nachgefordert und gleichzeitig wurde mit der Evakuierung der Hotels begonnen. Bei der Evakuierung verletzte sich eine Person durch das heiße Wasser und musste durch den Rettungsdienst nach einer medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden. Es wurden 230 Personen aus dem Hotelbereich evakuiert und durch den Rettungsdienst in einem großen Saal des Hotels betreut. Die betroffenen Etagen und die Aufzugsschächte wurden mit mehreren Wassersaugern durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr vom Schadenwasser befreit. Trotz der schnell eingeleiteten Maßnahmen zum Abpumpen des ausgetretenen Wassers ist eine Etage des Hotels bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden in Absprache mit dem Personal des Hotels in andere Unterkünfte untergebracht. Nach circa 4 Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

