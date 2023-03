Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch am Abend - Täter flüchten mit Auto

Altenbeken-Schwaney (ots)

(mb) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ekwortstraße am Dienstagabend (28.02.2023) flüchteten die Täter mit einem Auto. Die Polizei fahndet und sucht Zeugen.

Ein Anwohner bemerkte gegen 19:05 Uhr eine fremde Person in einem Nachbargarten. Die Bewohner des Hauses waren zu dem Zeitpunkt nicht daheim. Der Zeuge hörte verdächtige Geräusche und sah Licht im Haus. Da er einen Einbruch vermutete, alarmierte er die Polizei. Nach wenigen Minuten fuhr ein fremdes Auto vor und eine Person kam aus dem betroffenen Haus. Der mutmaßliche Einbrecher stieg in den schwarzen Kombi unbekannten Typs. Das Auto fuhr in Richtung Ortsmitte davon.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Am Tatort stellten die Beamten einen Einbruch durch die Terrassentür fest. Im Haus waren sämtliche Räumlichkeiten durchsucht worden. Schränke und Schubladen waren geöffnet und durchwühlt. Was die Täter im Einzelnen erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Zur weiteren Aufklärung sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem mutmaßlichen Täterfahrzeug machen können. Der schwarze Kombi ist möglicherweise bereits vor 19.00 Uhr im Ortsgebiet aufgefallen. Das Auto muss zwischen 19.00 Uhr und 19.10 Uhr in Tatortnähe gestanden haben. Vermutlich saß ein Komplize des Einbrechers am Steuer. Auch die Flucht der Tatverdächtigen könnte von weiteren Zeugen beobachtet worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell