POL-PB: Vorfahrt missachtet - drei Verletzte

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots) - (mb) Eine Autofahrerin ist am Montag auf der Eilerner Straße (L744) mit einem Radfahrer kollidiert. Die 69-jährige VW-Golf-Fahrerin fuhr gegen 15.55 Uhr auf der Eilerner Straße von Dalheim in Richtung Fürstenberg. Zwischen den Einmündungen Eiler Weg und Friedrichsgrund wurde sie laut ihren Angaben stark von der Sonne geblendet. Den vor ihr rechts am Fahrbahnrand fahrenden ...

