POL-KA: (KA)Waghäusel - Einbruch in Rathaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Einbrecher waren am Mittwoch in Walzbachtal und Dettenheim aktiv, wurden aber durch Hundegebell und anwesende Hausbewohner in die Flucht geschlagen. Gegen 18:30 Uhr drang ein Unbekannter über eine Terrassentür in ein Anwesen in der Adlerstraße in Rußheim ein und sah sich offenbar in mehreren Zimmern um. Durch die entstandenen Geräusche erwachten ...

mehr